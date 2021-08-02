Российские синхронистки сменили купальники с медведями на костюмы с балалайками на Олимпиаде

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сменили на Олимпиаде купальники с изображением медведей, (которые запретили ВАДА) на купальники с балалайками, сообщили спортсменки.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В конце 2019 года исполком ВАДА принял решение, по которому Россию должны были отстранить от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года. Российская сторона подала апелляцию, и в конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил наказание до двух лет.

«У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили», - сказала Ромашина.

После выступления в произвольной программе предварительного раунда пара спортсменок из России заняла первое место.

Ромашина – пятикратная Олимпийская чемпионка Российской Федерации, в случае очередной победы на Олимпийских играх в Токио она установит новый рекорд по числу золотых медалей на Играх в данной дисциплине.