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Олимпиада-2020

Российские синхронистки сменили купальники с медведями на костюмы с балалайками на Олимпиаде

Вероника Полынина
48 минут назад

Синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко сменили на Олимпиаде купальники с изображением медведей, (которые запретили ВАДА) на купальники с балалайками, сообщили спортсменки.

Российские синхронистки сменили купальники с медведями на костюмы с балалайками на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В конце 2019 года исполком ВАДА принял решение, по которому Россию должны были отстранить от участия в Олимпиадах и чемпионатах мира на четыре года. Российская сторона подала апелляцию, и в конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил наказание до двух лет.

«У нас теперь не медведи, а балалайка. Медведей запретили, зато балалайку оставили», - сказала Ромашина.

После выступления в произвольной программе предварительного раунда пара спортсменок из России заняла первое место.

Ромашина – пятикратная Олимпийская чемпионка Российской Федерации, в случае очередной победы на Олимпийских играх в Токио она установит новый рекорд по числу золотых медалей на Играх в данной дисциплине.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ранее заявлял, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выуступление.

Олимпиада-2020,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,Станислав Поздняков,
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