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Олимпиада-2020

CAS отклонил апелляцию Тимановской на отстранение от Олимпиады

Lenta.ru
1 час назад

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской на ее отстранение от Олимпийских Игр в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсменка подала срочный запрос, направленный на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии о ее недопуске к участию в квалификации на дистанции 200 метров на Олимпиаде. CAS отказал бегунье, так как она не смогла доказать свою правоту.

Спортсменка-диссидентка: кто такая Кристина Тимановская?

1 августа НОК Белоруссии исключил спортсменку из сборной накануне забега. После этого Фонд спортивной солидарности обвинил сборную страны в попытке насильственной депортации легкоатлетки из Токио, а Международный олимпийский комитет потребовал от Минска объяснений.

Позднее правительство Японии взяло ситуацию под контроль. По словам генерального секретаря кабмина Кацунобу Като, спортсменка находится в безопасности. Легкоатлетке предложили помощь несколько европейских стран. Позже Тимановская получила польскую визу.

Олимпиада-2020,Видео,
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