Тихонов о Тимановской: одной дурой в Белоруссии стало меньше

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал пожизненно дисквалифицировать белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, со скандалом покинувшую Олимпийские игры в Токио.

«Тимановскую нужно навсегда дисквалифицировать за такое отношение к государству, которое она представляет. С такими результатами, которые она показывала на Олимпиаде, ей дальше нечего делать в легкой атлетике: на ее коронной дистанции вылетела, попросили на 400 — отказалась. Притом с таким напором, скандалом и матом, что аж стыдно», - сказал бывший спортсмен изданию Sport24.

Тихонов назвал «личным делом» Тимановской ее намерение просить политическое убежище в Польше, отметив, что «одной дурой в Белоруссии стало меньше».

«В общем, она дура, никому не нужна ни как спортсменка, ни просто так. Добавила себе временной популярности, но отрезала путь на родину — потом одумается и пожалеет, слезы будут», - резюмировал Тихонов.

Напомним, что скандал со спортсменкой начался после ее критики в адрес руководства сборной Белоруссии на Олимпийских играх. Тимановская отказалась выступать на эстафете 4х400 метров, на которую ее направили после того, как двух других легкоатлеток отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.

Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет.