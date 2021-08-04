Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Трансгендерная штангистка объявила об уходе из спорта после неудачи на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Новозеландская трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард объявила об уходе из спорта после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает RTE.

43-летняя спортсменка заявила, что ей было непросто соревноваться с соперницами, которые были моложе нее на 20 лет.

«Я уже не в том возрасте. Признаться, я не в том возрасте уже давно», — отметила Хаббард. — Пора задуматься о завершении карьеры и сосредоточиться на других вещах в этой жизни».

2 августа Хаббард не справилась со стартовым весом в 120 килограммов в финале турнира в весовой категории свыше 87 килограммов. Затем ей дважды не покорились 125 килограммов, и новозеландка выбыла из борьбы за медали.

В июне Олимпийский комитет Новой Зеландии принял решение заявить Хаббард в сборную на Олимпиаду в Токио. Это стало возможным после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил трансгендерам после перехода выступать в женской категории без операции по удалению яичек при условии, что уровень тестостерона у них будет ниже десяти наномолей на литр в течение как минимум 12 месяцев.

Что известно о первом трансгендере, участвующей на Олимпиаде

Олимпиада-2020,Видео,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители