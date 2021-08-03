Трансгендер высказалась после провала на Играх

«Мы люди, и поэтому я надеюсь, что просто быть здесь уже достаточно. Все, чего я когда-либо хотела как спортсменка, — это то, чтобы меня считали спортсменкой.



Надеюсь, что это всего лишь маленький шаг. Я действительно надеюсь, что со временем значимость этого события уменьшится из-за того, что произойдет в будущем. В сообществе трансгендеров больше различий, чем общего, потому что каждый человек — индивидуальность. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства», — приводит слова Хаббард Reuters.