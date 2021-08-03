Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Первая в истории Игр транс-женщина выступила с заявлением

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард, ставшая первой в истории Игр транс-женщиной, надеется, что со временем значимость ее выступления на Олимпиаде-2020 уменьшится.

Трансгендер высказалась после провала на Играх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсменка считает, что спорт движется к новому и более понимающему миру.

«Мы люди, и поэтому я надеюсь, что просто быть здесь уже достаточно. Все, чего я когда-либо хотела как спортсменка, — это то, чтобы меня считали спортсменкой.

Надеюсь, что это всего лишь маленький шаг. Я действительно надеюсь, что со временем значимость этого события уменьшится из-за того, что произойдет в будущем. В сообществе трансгендеров больше различий, чем общего, потому что каждый человек — индивидуальность. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства», — приводит слова Хаббард Reuters.

Глава МОК объяснил допуск на Олимпийские игры трансгендера

Новозеландка завершила свое выступление на олимпийском турнире в Японии. Спортсменка не смогла выполнить ни одной успешной попытки в рывке в квалификации. В первом подходе она не взяла вес в 120 кг, потом неудачно дважды пыталась поднять 125 кг. Таким образом новозеландка не вышла в финал олимпийского турнира.
Олимпиада-2020,Reuters,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители