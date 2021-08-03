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Олимпиада-2020

Муж Тимановской уехал на Украину

News.ru
30 минут назад

Арсений Зданевич — муж спортсменки из Белоруссии Кристины Тимановской, которая оказалась в центре скандала из-за разногласий с руководством своей команды на Олимпиаде в Токио, заявил, что никаких угроз со стороны представителей власти не поступало. Об этом мужчина заявил в беседе с журналистами RT.

Муж Тимановской уехал на Украину
Фото: InstagramInstagram

Я узнал о произошедшем от жены. После этого увидел её историю в Instagram. Потом началась вся эта ситуация. Информацию моментально подхватили СМИ Белоруссии и начали транслировать на всю страну. Сейчас было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине — идти в посольство и просить помощи, — сообщил Зданевич.

На данный момент Зданевич находится в Киеве, свой отъезд он связал с тем, что власти Белоруссии могли использовать его в качестве рычага давления на Тимановскую. На Украине, по словам мужчины, есть знакомые, которые могут помочь первое время. Он также опроверг информацию о том, что к нему обращались западные государства с предложением оказать помощь.

Ранее стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Кристины Тимановской на отмену решения НОК Белоруссии по поводу её отстранения от Олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба выездной панели CAS в Токио.
Олимпиада-2020,
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