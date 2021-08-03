Муж Тимановской уехал на Украину

Арсений Зданевич — муж спортсменки из Белоруссии Кристины Тимановской, которая оказалась в центре скандала из-за разногласий с руководством своей команды на Олимпиаде в Токио, заявил, что никаких угроз со стороны представителей власти не поступало. Об этом мужчина заявил в беседе с журналистами RT.

Я узнал о произошедшем от жены. После этого увидел её историю в Instagram. Потом началась вся эта ситуация. Информацию моментально подхватили СМИ Белоруссии и начали транслировать на всю страну. Сейчас было принято решение уехать из страны конкретно мне, а Кристине — идти в посольство и просить помощи, — сообщил Зданевич.

На данный момент Зданевич находится в Киеве, свой отъезд он связал с тем, что власти Белоруссии могли использовать его в качестве рычага давления на Тимановскую. На Украине, по словам мужчины, есть знакомые, которые могут помочь первое время. Он также опроверг информацию о том, что к нему обращались западные государства с предложением оказать помощь.