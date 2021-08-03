Еще один белорусский спортсмен покинул страну

"Только что мне написал один известный человек из спорта, что он только что переехал белорусскую границу. Не буду уточнять, пока не получил разрешения от этого человека дать информацию о нем. Но факто остается фактом. Спортсмены уезжают из Беларуси", - приводит слова журналиста by.tribuna.com.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.