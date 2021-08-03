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Олимпиада-2020

Еще один белорусский спортсмен покинул страну после ситуации с Тимановской

Газета.Ru
36 минут назад

Журналист Дмитрий Лукашук сообщил, что известный белорусский спортсмен покинул Белоруссию после ситуации с бегуньей Кристиной Тимановской. Личность уехавшего спортсмена журналист не раскрывает.

Еще один белорусский спортсмен покинул страну
Фото: Aleksandra Szmigiel/ReutersAleksandra Szmigiel/Reuters

"Только что мне написал один известный человек из спорта, что он только что переехал белорусскую границу. Не буду уточнять, пока не получил разрешения от этого человека дать информацию о нем. Но факто остается фактом. Спортсмены уезжают из Беларуси", - приводит слова журналиста by.tribuna.com.

Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли девушки в заявку на эстафету 4х400 метров. После она заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Участница Игр также призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Тимановская получила польскую визу и намерена попросить в этой стране политического убежища. Сейчас она находится на территории польского посольства в Токио. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос белорусской бегуньи на отмену решения Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси отстранить ее от Олимпиады в Токио.

Ранее международное сообщество спортсменов Global Athletes призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая подверглась попыткам депортировать ее на родину.

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