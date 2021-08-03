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Олимпиада-2020

На Олимпиаде-2020 в Токио зафиксировано 18 новых положительных тестов на коронавирус

Чемпионат.comиещё 2
3 часа назад

Организаторы летней Олимпиады в Токио (Япония) объявили о 18 новых положительных тестах на коронавирус у лиц, имеющих отношение к Играм, сообщает официальный сайт соревнований. В этот список вошёл один спортсмен. Другие случаи касаются волонтёра, журналиста, подрядчиков и персонала.

На ОИ в Токио зафиксировано 18 новых случаев COVID-19
Фото: ReutersReuters

Общее количество положительных тестов на коронавирус на Олимпиаде составляет 299.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Олимпиада-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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