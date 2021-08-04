МОК начал расследование по делу Тимановской

«Вчера Международный олимпийский комитет решил начать формальное расследование. Мы изучаем письменный доклад от Национального олимпийского комитета Белоруссии, который получили 4 августа. Международный олимпийский комитет определил дисциплинарную комиссию, которая будет заниматься данным делом. Предметом расследования станут главный тренер белорусской сборной по лёгкой атлетике Юрий Моисевич и член белорусской делегации Артур Шумак», — сказал Адамс на пресс-конференции.

Во время летних Олимпийских игр в Токио Тимановская в социальных сетях раскритиковала решение руководства сборной Белоруссии, узнав, что её заявили на эстафету 4 × 400 м. Позднее легкоатлетка попросила помощи у МОК, заявив, что её пытаются вывезти из Токио без согласия.