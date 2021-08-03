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Олимпиада-2020

Норвежец Вархольм выиграл Олимпиаду в беге на 400 метров с барьерами с мировым рекордом

ТАССиещё 4
1 час назад

Представитель Норвегии Карстен Вархольм завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в беге на 400 метров с барьерами, установив новый мировой рекорд в финальном забеге.

Норвежец побил мировой рекорд в беге с барьерами
Фото: EPAEPA

Победитель преодолел дистанцию за 45,94 секунды. Он превзошел свое собственное достижение, установленное 1 июля 2021 года на этапе Бриллиантовой лиги в Осло (46,70). Серебряную медаль Олимпийских игр завоевал американец Рай Бенджамин с результатом 46,17 секунды. Бронзовым призером стал бразилец Алисон дос Сантос (46,72).

Вархольму 25 лет. Он является двукратным чемпионом мира (2017, 2019) и чемпионом Европы (2018).

В активе 24-летнего Бенджамина золото чемпионата мира 2019 года в эстафете 4х400 метров и серебро того же турнира на дистанции 400 метров с барьерами.

Олимпиада-2020,Карстен Вархольм,
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