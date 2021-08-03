Грузинский толкатель ядра отстранен от Олимпиады за допинг

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна от летних Олимпийских игр - 2020 в Токио за нарушение антидопинговых правил.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте организации, в пробе спортсмена, взятой 31 июля, были обнаружены запрещенные анаболические стероидные препараты.

Грузинский атлет может оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также он имеет право запросить анализ пробы В.

36-летний Абрамян является чемпионом Грузии в помещении и серебряным призером первенства страны. Он должен был стартовать на Играх в Токио 3 августа.