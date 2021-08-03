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Олимпиада-2020

Грузинский толкатель ядра Абрамян отстранен от Олимпиады за допинг

Газета.Ru
56 минут назад

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна от летних Олимпийских игр - 2020 в Токио за нарушение антидопинговых правил.

Грузинский толкатель ядра отстранен от Олимпиады за допинг
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщается на официальном сайте организации, в пробе спортсмена, взятой 31 июля, были обнаружены запрещенные анаболические стероидные препараты.

Грузинский атлет может оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также он имеет право запросить анализ пробы В.

36-летний Абрамян является чемпионом Грузии в помещении и серебряным призером первенства страны. Он должен был стартовать на Играх в Токио 3 августа.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за пандемии коронавируса организаторы соревнований строго ограничили перемещение спортсменов. Им разрешено передвигаться только на специально арендованном транспорте лишь между местом своего размещения и спортивными объектами. Ранее гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов.

Олимпиада-2020,Трэвис Тайгарт,
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