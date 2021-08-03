Журова уличила судей в помощи хозяевам Олимпиады

«Если бы Олимпиада была в России и было такое судейство, да ещё и в пользу хозяев, мы знаем, что бы было Думаю, что многие рассуждают именно так: японцев и так жалко, они оказались в такой ситуации с пандемией, можно им и выдать благодарность в виде нескольких медалей,