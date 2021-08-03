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Олимпиада-2020

Журова – о судействе на ОИ в Токио: если бы такое было в России, мы знаем, что бы было

Чемпионат.com
35 минут назад

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о судействе на Олимпиаде 2020 года в Токио. По словам Журовой, благосклонность судей к японцам легко объяснить.

Журова уличила судей в помощи хозяевам Олимпиады
Фото: ТАССТАСС

«Если бы Олимпиада была в России и было такое судейство, да ещё и в пользу хозяев, мы знаем, что бы было Думаю, что многие рассуждают именно так: японцев и так жалко, они оказались в такой ситуации с пандемией, можно им и выдать благодарность в виде нескольких медалей,

А вообще мы же понимаем, что судьи тоже люди и, если стоит выбор, отдать медаль японцу или кому-то другому, они отдадут хозяину», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Олимпиада-2020,Павел Левкович,Светлана Журова,Госдума,
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