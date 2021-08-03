«Назвать Кристину компанейским человеком действительно сложно. Понятно, у всех есть свои друзья. Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление», — приводит слова спортсменки «RT на русском».