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Олимпиада-2020

Белорусская легкоатлетка: люди отказывались жить с Тимановской в одной комнате

Чемпионат.com
33 минуты назад

Белорусская легкоатлетка, участница Олимпиады — 2020 в Токио (Япония) Анастасия Мирончик-Иванова поделилась мнением о скандальной ситуации вокруг соотечественницы Кристины Тимановской. По словам Анастасии, бывало и такое, что с Тимановской не хотели жить в одной комнате.

«Назвать Кристину компанейским человеком действительно сложно. Понятно, у всех есть свои друзья. Знаете, случалось и такое, что люди просто отказывались с ней жить в одной комнате. Она оказывала на других психологическое давление», — приводит слова спортсменки «RT на русском».

Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров.

Спортсменка-диссидентка: кто такая Кристина Тимановская

В соцсетях Тимановская возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались увезти на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.
Олимпиада-2020,Видео,Анастасия Мирончик-иванова,RT на русском,
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