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Олимпиада-2020

Перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток Диджей заплакал

Елена Прошина
1 час назад

Диджей, перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток, заплакал в гостинице. Об этом рассказала двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.

Перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток Диджей заплакал
Фото: ReutersReuters

Напомним, что в предварительных соревнованиях у российского дуэта случились проблемы с музыкой и диджей включил не их композицию.

«Сказал, что это ошибка компьютера, что он переустановил программу, заново скачал всю музыку, а также что больше такого не повторится. Я сказала, что вчера плакала, и он сказал, что плакал в гостинице", - написала Шишкина в Instagram.

Напомним, что российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на Олимписких играх в Токио.

С программой “SPIDER» они заняли первое место, опередив китаянок и украинок. При этом из-за неполадок с музыкой их преступление пришлось дважды начинать сначала.

Олимпиада-2020,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,
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