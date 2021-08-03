Перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток Диджей заплакал

Диджей, перепутавший музыку на выступлении российских синхронисток, заплакал в гостинице. Об этом рассказала двукратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина.
Напомним, что в предварительных соревнованиях у российского дуэта случились проблемы с музыкой и диджей включил не их композицию.
«Сказал, что это ошибка компьютера, что он переустановил программу, заново скачал всю музыку, а также что больше такого не повторится. Я сказала, что вчера плакала, и он сказал, что плакал в гостинице", - написала Шишкина в Instagram.
Напомним, что российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на Олимписких играх в Токио.
С программой “SPIDER» они заняли первое место, опередив китаянок и украинок. При этом из-за неполадок с музыкой их преступление пришлось дважды начинать сначала.