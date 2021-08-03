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Олимпиада-2020

Гимнастка Байлз вернулась на Олимпиаду и завоевала бронзу на бревне

Lenta.ru
1 час назад

Американская гимнастка Симона Байлз завоевала бронзовую медаль в упражнении на бревне на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гимнастка Байлз вернулась на Олимпиаду и завоевала бронзу на бревне
Фото: ReutersReuters

Спортсменка за свое выступление получила оценку 14,000 балла. Победу в этом виде программы одержала представительница Китая Чэньчэнь Гуань с 14,633 балла. На втором месте оказалась китаянка Сицзин Тан, набравшая 14,233 балла.

В финале приняла участие россиянка Владислава Уразова. Она набрала 12,733 балла и завершила соревнования на последнем, восьмом месте.

27 июля Байлз снялась с командного многоборья после ошибки в опорном прыжке. В итоге американская команда завоевала серебряную медаль в командном многоборье, а победительницами стали спортсменки из России. Американка после этого пропустила личное многоборье и финальные соревнования на трех снарядах.

Олимпиада-2020,Симон Байлз,
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