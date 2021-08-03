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Олимпиада-2020

Легкоатлетка Кристина Тимановская: мне дали понять — если вернусь в Беларусь, меня накажут

Чемпионат.com
59 минут назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, ставшая участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, рассказала, что будет, если она вернётся на родину. Ранее сообщалось, что спортсменке дали гуманитарную визу Польши.

«Мне ясно дали понять, что по возвращении домой я обязательно столкнусь с той или иной формой наказания. Были также тонко замаскированные намёки на то, что меня ждёт нечто большее.

На данный момент я просто хочу благополучно прибыть в Европу, встретиться с людьми, которые мне помогали, и решить, что делать дальше. Я очень хотела бы продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне всего 24 года. У меня были планы как минимум на две Олимпиады. Но сейчас меня беспокоит только моя безопасность», — приводит слова Тимановской Associated Press.

Еще один белорусский спортсмен покинул страну

Спортсменка должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях Тимановская возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге её попытались увезти на родину, отозвав заявку на участие в Играх. МОК взял ситуацию под контроль.
Олимпиада-2020,Видео,Associated Press,
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