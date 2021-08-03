«Мне ясно дали понять, что по возвращении домой я обязательно столкнусь с той или иной формой наказания. Были также тонко замаскированные намёки на то, что меня ждёт нечто большее.



На данный момент я просто хочу благополучно прибыть в Европу, встретиться с людьми, которые мне помогали, и решить, что делать дальше. Я очень хотела бы продолжить свою спортивную карьеру, потому что мне всего 24 года. У меня были планы как минимум на две Олимпиады. Но сейчас меня беспокоит только моя безопасность», — приводит слова Тимановской Associated Press.