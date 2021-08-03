"Ему очень больно": Шубенков снялся со старта в Токио

«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались Сейчас на разминке побежал – и всё Что-то щёлкнуло. Сейчас нога во льду. Ждем. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щёлкнуло – непонятно. Но ему очень больно», — сообщает в своем телеграм-канале журналист «СЭ» Владимир Иванов