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Олимпиада-2020

Личный тренер Шубенкова: у Сергея что-то щёлкнуло во время разминки, ему очень больно

Чемпионат.com
45 минут назад

Сергей Клевцов, личный тренер легкоатлета Сергея Шубенкова, рассказал, из-за чего россиянин снялся с соревнований в беге на 100 м с барьером на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

"Ему очень больно": Шубенков снялся со старта в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эта проблема с ногой у него давно. Мы лечились, пытались Сейчас на разминке побежал – и всё Что-то щёлкнуло. Сейчас нога во льду. Ждем. В кресле поедем в центр делать УЗИ. Ахилл вроде целый. Что щёлкнуло – непонятно. Но ему очень больно», — сообщает в своем телеграм-канале журналист «СЭ» Владимир Иванов

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает шестое место в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых наград. Лидирует Китай (32-20-16).

Сборная России потеряла позицию в медальном зачёте ОИ

Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
Олимпиада-2020,Сергей Клевцов,Сергей Шубенков,Владимир Иванов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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