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Олимпиада-2020

Украинский стрелок выстрелил в чужую мишень и занял последнее место на ОИ-2020

Елена Прошина
14 минут назад

С украинским стрелком Сергеем Кулишом на Олимпиаде произошел казус. Спортсмен во время соревнований попал в десятку, но по чужой мишени, из-за чего занял последнее место. Об этом сообщает «КП».

В десятку! Украинский спортсмен выстрелил в чужую мишень
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как отмечает издание, делая последний выстрел из винтовки с трех положений с дистанции в 50 метров, Кулиш по какой-то причине выстрел в мишень своего соседа. Несмотря на то, что выстрел оказался крайне точным - в десятку - спортсмен получил ноль баллов и занял последнее место в финальном зачете.

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После Кулиш рассказал, что его подвела расстёгнутая пуговица. Он почувствовал дискомфорт, разволновался и прицелился к чужой мишени.

«Мне трудно, честно. Такое случается раз на миллион и случилось сейчас», — признался украинский стрелок.

Напомним, что победителем в этом виде программы стал Чжан Чанхун, а второе место занял россиянин Сергей Каменский, который немного уступил китайцу, установившему мировой рекорд по очкам.
Олимпиада-2020,Сергей Кулиш,Сергей Каменский,
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