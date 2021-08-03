В десятку! Украинский спортсмен выстрелил в чужую мишень

С украинским стрелком Сергеем Кулишом на Олимпиаде произошел казус. Спортсмен во время соревнований попал в десятку, но по чужой мишени, из-за чего занял последнее место. Об этом сообщает «КП».

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Как отмечает издание, делая последний выстрел из винтовки с трех положений с дистанции в 50 метров, Кулиш по какой-то причине выстрел в мишень своего соседа. Несмотря на то, что выстрел оказался крайне точным - в десятку - спортсмен получил ноль баллов и занял последнее место в финальном зачете.

После Кулиш рассказал, что его подвела расстёгнутая пуговица. Он почувствовал дискомфорт, разволновался и прицелился к чужой мишени.

«Мне трудно, честно. Такое случается раз на миллион и случилось сейчас», — признался украинский стрелок.