Российский боксер потребовал отстранить рефери от работы на ОИ в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов призвал дисквалифицировать одного из рефери, судивших его полуфинальный поединок против новозеландца Дэвида Ньику на Олимпиаде в Токио. Заявление спортсмена опубликовал в своем Telegram-канале Олимпийский комитет России.

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По словам спортсмена, он просто не понимает, как аргентинский судья мог отдать его оппоненту все три раунда.

«Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам», - пояснил боксер.

Муслим Гаджимагомедов выиграл у новозеландца Дэвида Ньика со счетом 4:1. В финале он встретится с кубинским боксером Хулио Сесар ла Крус, который сегодня в полуфинале победил бразильца Абнера Тейшейру.