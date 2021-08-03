Российский боксер потребовал отстранить рефери от работы на ОИ в Токио

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов призвал дисквалифицировать одного из рефери, судивших его полуфинальный поединок против новозеландца Дэвида Ньику на Олимпиаде в Токио. Заявление спортсмена опубликовал в своем Telegram-канале Олимпийский комитет России.
По словам спортсмена, он просто не понимает, как аргентинский судья мог отдать его оппоненту все три раунда.
«Видимо, в телефоне он смотрел другой поединок. Таких арбитров нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным. По ходу боя понимал, что я впереди по очкам», - пояснил боксер.
Муслим Гаджимагомедов выиграл у новозеландца Дэвида Ньика со счетом 4:1. В финале он встретится с кубинским боксером Хулио Сесар ла Крус, который сегодня в полуфинале победил бразильца Абнера Тейшейру.
Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио перенесли на год проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Олимпийские игры открылись 23 июля и будут продолжаться до 8 августа.