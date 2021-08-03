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Олимпиада-2020

Армянский борец назвал невозможным выигрыш Олимпиады без российского гражданства

Lenta.ruиещё 8
1 час назад

Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян высказался о финальном поединке Олимпиады в Токио, где он проиграл россиянину Мусе Евлоеву. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Армянский борец: Олимпиаду невозможно выиграть без российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспондент телеканала попросил спортсмена об интервью, на что тот ответил, что Олимпиаду невозможно выиграть тем, кто не имеет российского гражданства. Алексанян не уточнил, в чем конкретно заключаются его претензии.

Финальный поединок в весовой категории до 97 килограммов прошел ранее во вторник, 3 августа. Евлоев одержал победу над Алексаняном со счетом 5:1 и завоевал золотую медаль.

Сейчас в активе сборной России 52 медали. Среди них 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых. Команда находится на пятом месте в общем зачете. Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Артур Алексанян,СБОРНАЯ РОССИИ,
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