Армянский борец: Олимпиаду невозможно выиграть без российского гражданства

Армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян высказался о финальном поединке Олимпиады в Токио, где он проиграл россиянину Мусе Евлоеву. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Корреспондент телеканала попросил спортсмена об интервью, на что тот ответил, что Олимпиаду невозможно выиграть тем, кто не имеет российского гражданства. Алексанян не уточнил, в чем конкретно заключаются его претензии.

Финальный поединок в весовой категории до 97 килограммов прошел ранее во вторник, 3 августа. Евлоев одержал победу над Алексаняном со счетом 5:1 и завоевал золотую медаль.