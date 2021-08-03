NYT: россияне гордятся своей сборной в условиях запретов на ОИ в Токио

Жители России, олимпийцы и спортивные чиновники гордятся победами на Олимпийских играх в Токио, несмотря на ограничения, наложенные на сборную из-за допингового скандала. Об этом пишет The New York Times.

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Российская сборная выступает на турнире под символикой Олимпийского комитета России. В связи с санкциями WADA из-за нарушения антидопинговых правил российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не звучит государственный гимн.

Американское издание отмечает, что, несмотря на то, что гимн России на Олимпиаде заменил фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром, а на форме спортсменов нет российской символики, в стране гордятся золотыми, серебряными и бронзовыми медалями своих олимпийцев и активно за них болеют.

Газета также обратила внимание на популярный в соцсетях хэштег #wewillROCyou (слова из хита группы Queen «We Will Rock You»), который ассоциируется теперь с Олимпийским комитетом России и успехами сборной в Токио.

«Это не мешает нам гордиться. Неважно то, что они выступают под олимпийским флагом. Они все еще русские. И когда они побеждают, это вызывает положительные эмоции», - заявил изданию врач Роман Притула.

Также в статье приводятся слова президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, отметившего, что успехи российских гимнастов должны вдохновить молодежь на занятия этим видом спорта.

Американские журналисты констатировали, что регулярные проверки и «чистые» допинг-пробы российских атлетов вернули болельщикам чувство гордости за одержанные теми победы. При этом, по их словам, все ограничения, введенные из-за допинг-скандалов, мало волнуют россиян.