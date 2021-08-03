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Олимпиада-2020

Российский борец Муса Евлоев завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Елена Прошина
52 минуты назад

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 97 кг. Об этом сообщает «Чемпионат».

Российский борец Муса Евлоев завоевал золото на Олимпиаде в Токио
Фото: РамблерРамблер

На старте турнира Евлоев одолел грузина Георгия Мелию (3:1), а в четвертьфинале победил венгра Алекса Герго Сёко (6:2). В полуфинале его соперником стал поляк Тадеуш Михалик, которого борец одолел со счетом 7:1.

В финале Евлоев сошелся с армянским спортсменом Артуром Алексаняном, которого он обыграл со счетом 5:1.

Напомним, что ранее бронзу в упражнениях на брусьях завоевал гимнаст Никита Нагорный. Всего сборная России по гимнастике завоевала два золота, два серебра и четыре бронзы, заняв второе место в общем медальном зачете.

Сейчас сборная России под флагом ОКР занимает пятое место в общем зачете с 13 золотыми, 21 серебряной и 18 бронзовыми медалями (всего 52 награды).

Первое место занимает Китай (32-20-16), второе – США (22-27-19), третье – Япония (19-6-11). На четвертом месте расположилась Австралия (14-4-15), которая суммарно выиграла значительно меньше наград, чем Россия – 33.

Олимпиада-2020,Муса Евлоев,Никита Нагорный,Артур Алексанян,СБОРНАЯ РОССИИ,
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