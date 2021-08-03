Российский борец Муса Евлоев завоевал золото на Олимпиаде в Токио

Российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 97 кг. Об этом сообщает «Чемпионат».

Фото: Рамблер Рамблер

На старте турнира Евлоев одолел грузина Георгия Мелию (3:1), а в четвертьфинале победил венгра Алекса Герго Сёко (6:2). В полуфинале его соперником стал поляк Тадеуш Михалик, которого борец одолел со счетом 7:1.

В финале Евлоев сошелся с армянским спортсменом Артуром Алексаняном, которого он обыграл со счетом 5:1.

Напомним, что ранее бронзу в упражнениях на брусьях завоевал гимнаст Никита Нагорный. Всего сборная России по гимнастике завоевала два золота, два серебра и четыре бронзы, заняв второе место в общем медальном зачете.

Сейчас сборная России под флагом ОКР занимает пятое место в общем зачете с 13 золотыми, 21 серебряной и 18 бронзовыми медалями (всего 52 награды).