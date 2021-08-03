Женщины-тяжелоатлетки победили трансгендера

Вообще, если у кого-то есть претензия к 8 марта как международному дню борьбы женщин за свои права, то пожалуйста – вот же, 2 августа. В этот день человек по фамилии Хаббард – переставший быть мужчиной специально для того, чтобы обыгрывать женщин в штангу – вышел на Олимпийские игры. Проиграл абсолютно всем заявленным на состязание соперницам-тяжелоатлеткам.

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И – попутно – абсолютно всем женщинам как таковым. Тем, к кому человек по фамилии Хаббард пришел забрать то, на что претендовать не имеет права.

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Если коротко – вчера могло отмениться то, за что женщины бились больше века. От суфража до нынешнего феминизма, со всеми остановками. Результатом успеха бывшего Гэвина, ныне Лорен Хаббард стала бы отмена равноправия, основанного на объективной реальности – а не на каждом отдельно взятом самоощущении в тот или иной момент, пусть даже протяженный.

Ведь можно называть Гэвина Хаббарда Лорел. Или там – по классику – «Верочкой, а с завтрашнего дня – жар-птицей». Почему нет, не великая сложность; как захочет, так и называть. Человек переживал, старался, искал себя, что-то делал с собой. Так пусть же будет здоровым и счастливым. Или здоровой и счастливой, не суть; равноправие же.

Любое частное решение, в том числе перемена пола – личное дело каждого. До тех пор, однако, пока связанные с этим решением желания и претензии не пересекаются с неотъемлемыми правами урожденных Верочек и даже жар-птиц. Право на состязания друг с другом, а не с решением отдельно взятого мужчины стать кем-то еще – безусловно, стоит в этом же ряду.

И, как окончательно выяснилось вчера, это право оказалось ничуть не менее важным, чем общее равноправие мужчин и женщин, за которое боролись ранее и продолжают бороться сейчас. Не менее важным – и ничуть не менее гендерно окрашенным, чем все остальные аспекты этой борьбы. Такой парадокс.

Природу, может, обмануть и можно. Но олимпийские боги – при всех к ним претензиям – все же в этой истории оказались не фраерами. Человек по фамилии Хаббард поставил перед собой цель: победить всех женщин, пользуясь преимуществами своего предыдущего пола. Выйдя на подиум. Показав себя. И получив своё последнее место.