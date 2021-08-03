Удел слабых: в России осудили Алексаняна за отказ надевать медаль

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили поделился мнением о том, что армянский борец греко-римского стиля Артур Алексанян отказался надевать серебряную медаль на церемонии награждения Токио-2020.

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Он проиграл в финале весовой категории до 97 кг россиянину Мусе Евлоеву.

Ранее Алексанян сообщал, что недоволен судейством. А также отказался давать комментарии российским журналистам, заявив: «Надо быть из России, чтобы выиграть».

«Такие вещи – удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы.