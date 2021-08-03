Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова решила не возвращаться в Белоруссию из Германии, где она живет с семьей. Об этом она сообщила белорусскому Фонду спортивной солидарности (BSSF).

Фото: Instagram Instagram

«После всех произошедших событий в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать», - заявила Максимова, ее слова приводятся в телеграм-канале BSSF.

Видео дня

Спортсменка заявила, что в Германии «может дышать полной грудью» и «хорошо спать», тогда как в Белоруссии у нее «не было ни врача, который хотя бы советовал, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста».

«16 лет я выступала за сборную, которой на меня было абсолютно все равно», - добавила Максимова.

Она отметила, что все белорусское спортивное руководство знает, что она сильная спортсменка, однако никто не смог ей «помочь достичь нужных высот».

Яна Максимова выразила надежду, что однажды будет выступать за свою страну под бело-красно-белым флагом, который использует белорусская оппозиция.

Яна Максимова выступает в легкоатлетическом многоборье. Спортсменка не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио.

Ранее белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская запросила политическое убежище в Польше после конфликта с руководством сборной страны. Тимановская отказалась выступать в эстафете 4х400 метров, куда ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции в 100 и 200 метров.

Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию. В ответ ее решили отправить обратно в Белоруссию. Как объяснила Тимановская, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет.