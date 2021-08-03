Удел слабых: в России осудили Алексаняна за отказ надевать медаль

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал слабым армянского борца Артура Алексаняна, который устроил скандал после поражения от россиянина Мусы Евлоева.
«Такие вещи – удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его чуть-чуть. Ну что тут еще можно сказать?» - сказал Мамиашвили в комментарии ТАСС.
В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг армянский спортсмен уступил Мусе Евлоеву со счетом 1:5.
После схватки Алексанян заявил, что не согласен с судейством в финальном поединке. Он также выразил мнение, что «необходимо быть из России, чтобы выиграть».
Во время церемонии награждения армянский борец отказался надевать серебряную медаль.
В свою очередь, Муса Евлоев после победы в финале назвал Артура Алексаняна «очень сильным соперником» и поблагодарил его за поединок.