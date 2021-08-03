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Олимпиада-2020

Удел слабых: в России осудили Алексаняна за отказ надевать медаль

Вероника Полынина
1 час назад

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал слабым армянского борца Артура Алексаняна, который устроил скандал после поражения от россиянина Мусы Евлоева.

Удел слабых: в России осудили Алексаняна за отказ надевать медаль
Фото: ReutersReuters

«Такие вещи – удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его чуть-чуть. Ну что тут еще можно сказать?» - сказал Мамиашвили в комментарии ТАСС.

В финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг армянский спортсмен уступил Мусе Евлоеву со счетом 1:5.

После схватки Алексанян заявил, что не согласен с судейством в финальном поединке. Он также выразил мнение, что «необходимо быть из России, чтобы выиграть».

Во время церемонии награждения армянский борец отказался надевать серебряную медаль.

В свою очередь, Муса Евлоев после победы в финале назвал Артура Алексаняна «очень сильным соперником» и поблагодарил его за поединок.

Олимпиада-2020,Муса Евлоев,Артур Алексанян,Михаил Мамиашвили,ИТАР-ТАСС,
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