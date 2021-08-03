Удел слабых: в России осудили Алексаняна за отказ надевать медаль

«Такие вещи – удел слабых, а слабыми бывают даже олимпийские чемпионы. Те, кто видел схватку, видели, что Муса выиграл в одну калитку, даже пожалел его чуть-чуть. Ну что тут еще можно сказать?» - сказал Мамиашвили в комментарии ТАСС.