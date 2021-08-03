Есть ли у России шансы занять третье место в медальном зачете?

Китай и США, конечно, уже не догнать. Но достать Японию ещё возможно!

Фото: JAMIE SQUIRE/GETTY IMAGES JAMIE SQUIRE/GETTY IMAGES

Во вторник, 3 августа, россияне завоевали всего-то две медали.

Золото стране принёс борец Муса Евлоев, а бронзу — гимнаст Никита Нагорный в упражнениях на перекладине. Рассчитывать на что-то большее изначально было сложно, хотя приятный сюрприз едва не преподнёс тяжелоатлет Тимур Наниев, остановившийся в одном шаге от пьедестала.

Если бы не победа Евлоева, то Россия потеряла бы пятое место в медальном зачёте. Однако сейчас в копилке нашей сборной 13 золотых наград. У Великобритании сегодня стало столько же, но по серебру они нам уступают, поэтому пока остаются позади. Впрочем, до четвёртого места нам рукой подать: у Австралии — 14 золотых. Одна победа — и Россия будет в четвёрке.

Можно констатировать, что за первое и второе места бороться не получится. У китайцев уже 32 золота — показатель, о котором Россия может только мечтать. У американцев — 24. С ними можно было бы потягаться, если бы они больше не выступали. Но, конечно, они будут прибавлять.

Какие шансы у России ворваться в топ-3? Пока — вполне реальные. У японцев — 19 золотых наград, а многие их коронные виды завершились. У России — пока 13, но впереди синхронное плавание, художественная гимнастика, финалы в боксе и борьбе. Шансы отличиться точно будут.

В среду, 4 августа, только какая-то страшная сенсация может лишить Россию золота в дуэтах в синхронном плавании. Ромашина и Колесниченко в первые два дня соревнований просто доминируют над своими соперницами. Никаких неожиданностей здесь быть не должно!