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Олимпиада-2020

Мечтать не вредно. Есть ли у России шансы занять третье место в медальном зачёте?

Чемпионат.com
55 минут назад

Китай и США, конечно, уже не догнать. Но достать Японию ещё возможно!

Есть ли у России шансы занять третье место в медальном зачете?
Фото: JAMIE SQUIRE/GETTY IMAGESJAMIE SQUIRE/GETTY IMAGES

Во вторник, 3 августа, россияне завоевали всего-то две медали.

Золото стране принёс борец Муса Евлоев, а бронзу — гимнаст Никита Нагорный в упражнениях на перекладине. Рассчитывать на что-то большее изначально было сложно, хотя приятный сюрприз едва не преподнёс тяжелоатлет Тимур Наниев, остановившийся в одном шаге от пьедестала.

Если бы не победа Евлоева, то Россия потеряла бы пятое место в медальном зачёте. Однако сейчас в копилке нашей сборной 13 золотых наград. У Великобритании сегодня стало столько же, но по серебру они нам уступают, поэтому пока остаются позади. Впрочем, до четвёртого места нам рукой подать: у Австралии — 14 золотых. Одна победа — и Россия будет в четвёрке.

Можно констатировать, что за первое и второе места бороться не получится. У китайцев уже 32 золота — показатель, о котором Россия может только мечтать. У американцев — 24. С ними можно было бы потягаться, если бы они больше не выступали. Но, конечно, они будут прибавлять.

Какие шансы у России ворваться в топ-3? Пока — вполне реальные. У японцев — 19 золотых наград, а многие их коронные виды завершились. У России — пока 13, но впереди синхронное плавание, художественная гимнастика, финалы в боксе и борьбе. Шансы отличиться точно будут.

В среду, 4 августа, только какая-то страшная сенсация может лишить Россию золота в дуэтах в синхронном плавании. Ромашина и Колесниченко в первые два дня соревнований просто доминируют над своими соперницами. Никаких неожиданностей здесь быть не должно!

От борца греко-римского стиля Артёма Суркова мы ждали выхода в финал и серебра. Но завтра ему предстоит бороться лишь за бронзу. Для медали нужно выиграть две схватки. Также есть вероятность, что до бронзы доберётся Любовь Овчарова. В прогнозе, который «Чемпионат» составлял перед стартом Олимпиады, этой медали нет. А Овчарова в утешительной сетке есть. Будем надеяться, Любовь докажет, что зря мы в неё не поверили.

Олимпиада-2020,Любовь Овчарова,Муса Евлоев,Артем Сурков,Никита Нагорный,
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