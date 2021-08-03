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Олимпиада-2020

Легкоатлетка Тимановская объяснилась в эфире белорусского ТВ

Lenta.ru
2 часа назад

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила ситуацию, связанную с ее конфликтом с руководством делегации страны на Олимпиаде в Токио. О выступлении спортсменки в эфире белорусского ТВ сообщает ТАСС.

Тимановская объяснилась в эфире белорусского ТВ
Фото: InstagramInstagram

Тимановская заявила, что ее публичная критика в адрес руководства сборной связана с эмоциональным напряжением. Она призналась, что готовилась к конкретным забегам, а когда узнала о том, что заявлена на эстафету, у нее «взяли верх эмоции». Легкоатлетка не выступала в прямом эфире. По белорусскому телевидению показывали интервью со спортсменкой.

Конфликт Тимановской с представителями делегации перерос в скандал на Играх в Токио. После выпада спортсменки в адрес спортивного руководства она была исключена из команды. Сама Тимановская говорила о том, что ее депортируют из Японии вопреки ее воле.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает инцидент с Тимановской попыткой нынешнего лидера страны Александра Лукашенко оказать давление на белорусских атлетов. Супруг легкоатлетки Арсений Зданевич отрицает причастность Тимановской к оппозиционному движению.

Олимпиада-2020,Легкая атлетика,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,ИТАР-ТАСС,
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