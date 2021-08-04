Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила критику в адрес тренерского штаба эмоциональным напряжением, связанным с участием в Олимпийских играх.
В интервью белорусскому государственному телевидению Тимановская объяснила, что нервничала из-за поездки на первую в ее жизни Олимпиаду. Кроме того, она готовилась к дистанциям 100 и 200 метров, первую из которых не получилось пробежать с нужной скоростью.
«Первая Олимпиада - это уже для меня какие-то эмоции. Я вышла, уже пробежала 100 м, где-то не получилось - опять эмоции», - цитирует Тимановскую ТАСС.
По ее словам, она сосредоточилась на подготовке ко второй дистанции, когда ей сообщили об участии в эстафете 4х400.
«Тут я узнаю еще о третьем виде [забега], и тут вот меня, наверное, переполнили эмоции», - призналась белорусская легкоатлетка.
Ранее Кристина Тимановская запросила политическое убежище в Польше после конфликта с руководством сборной страны. Тимановская отказалась выступать в эстафете 4х400 метров, куда ее направили после того, как двух других легкоатлеток из Белоруссии отстранили из-за недостаточных допинг-проб. Сама Тимановская должна была выступить на дистанции 100 и 200 метров.
Она заявила о некомпетентности тренеров и обратилась к МОК с просьбой вмешаться в ситуацию. Руководство сборной решило отправить Тимановскую обратно в Белоруссию. По словам спортсменки, к ней применяли давление и насильно пытались посадить в самолет. В аэропорту легкоатлетка обратилась за помощью к японской полиции, а затем запросила политическое убежище в Польше. Власти страны предоставили ей гуманитарную визу, она должна вылететь в Варшаву 4 августа.