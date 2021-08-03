Российская легкоатлетка раскритиковала тренеров за ситуацию с Тимановской

«Если специализируешься в коротком спринте — 100 и 200 метров, то 400 метров — это марафон, добежать практически невозможно. То есть, если и добежишь, то два месяца будешь отходить от этого бега. Просто этим людям, которые ей предложили взять и пробежать 400, нужно однажды самим взять и пробежать эту дистанцию», — сказала Чен в эфире «Матч ТВ».