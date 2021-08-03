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Олимпиада-2020

Российская легкоатлетка раскритиковала тренеров Белоруссии за ситуацию с Тимановской

Газета.Ru
1 час назад

Бывшая российская легкоатлетка Иоланда Чен раскритиковала тренеров сборной Белоруссии за ситуацию с Кристиной Тимановской.

Российская легкоатлетка раскритиковала тренеров за ситуацию с Тимановской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если специализируешься в коротком спринте — 100 и 200 метров, то 400 метров — это марафон, добежать практически невозможно. То есть, если и добежишь, то два месяца будешь отходить от этого бега. Просто этим людям, которые ей предложили взять и пробежать 400, нужно однажды самим взять и пробежать эту дистанцию», — сказала Чен в эфире «Матч ТВ».

На летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану. Ожидается, что 4 августа она вылетит в Польшу.

Исполнительный директор фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин считает, что на родине легкоатлетку могут посадить за критику в тюрьму.

Олимпиада-2020,Иоланда Чен,
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