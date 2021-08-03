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Олимпиада-2020

"Все это делает меня сильнее": Ефимова подвела итоги выступления на Олимпиаде

Елена Прошина
1 час назад

Российская пловчиха Юлия Ефимова обратилась к болельщикам после выступления на Олимпиаде в Токио.

Юлия Ефимова: "Все это делает меня сильнее"
Фото: InstagramInstagram

Трехкратный призер летних Олимпиад, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила всех болельщиков за поддержку, которая была оказана на Олимпийских Играх в Токио. Пловчиха из России не отобралась на Игры на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила только на дистанции 100 м брассом, где заняла пятое место.

«Спасибо тем, кто был рядом все это время и верил. За позитив и негатив, за добрые слова и «не очень». Все это делает меня сильнее», — написала Ефимова в Instagram.

Олимпиада-2020,Юлия Ефимова,
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