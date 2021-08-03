Юлия Ефимова: "Все это делает меня сильнее"

Трехкратный призер летних Олимпиад, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, российская пловчиха Юлия Ефимова поблагодарила всех болельщиков за поддержку, которая была оказана на Олимпийских Играх в Токио. Пловчиха из России не отобралась на Игры на своей коронной дистанции 200 м брассом и выступила только на дистанции 100 м брассом, где заняла пятое место.