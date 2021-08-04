Борцы Угуев и Найфонов вышли в полуфинал Игр

Россиянин Заур Угуев вышел в полуфинал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов на Олимпийских играх в Токио. Его схватка с представителем Узбекистана Гуломжоном Абдуллаевым была очень непростой. Но Угуев смог буквально на последних секундах вырвать победу, сообщает телеканал «360».

Фото: Пресс-служба Объединенного мира борьбы Пресс-служба Объединенного мира борьбы

Поединок с Абдуллаевым закончился со счетом 6:6. Но победу россиянина определило его последнее результативное действие. Теперь он в полуфинале. Там Угуеву предстоит встретиться с иранским спортсменом Резой Атринагарчи.

По итогам соревнований в весовой категории до 86 килограммов в полуфинал вышел еще один российский спортсмен Артур Найфонов. В четвертьфинале он разгромил представителя Турции Османа Гочена со счетом 12:1. Теперь он поборется с иранцем Хасаном Яздани.