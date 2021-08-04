Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российские борцы Угуев и Найфонов вышли в полуфинал Олимпиалы в Токио

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Россиянин Заур Угуев вышел в полуфинал турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 килограммов на Олимпийских играх в Токио. Его схватка с представителем Узбекистана Гуломжоном Абдуллаевым была очень непростой. Но Угуев смог буквально на последних секундах вырвать победу, сообщает телеканал «360».

Борцы Угуев и Найфонов вышли в полуфинал Игр
Фото: Пресс-служба Объединенного мира борьбыПресс-служба Объединенного мира борьбы

Поединок с Абдуллаевым закончился со счетом 6:6. Но победу россиянина определило его последнее результативное действие. Теперь он в полуфинале. Там Угуеву предстоит встретиться с иранским спортсменом Резой Атринагарчи.

По итогам соревнований в весовой категории до 86 килограммов в полуфинал вышел еще один российский спортсмен Артур Найфонов. В четвертьфинале он разгромил представителя Турции Османа Гочена со счетом 12:1. Теперь он поборется с иранцем Хасаном Яздани.

В женском турнире в четвертьфинала россиянка Валерия Коблова проиграла сопернице из Белоруссии Ирине Курочкиной со счетом 3:6.

Олимпиада-2020,Артур Найфонов,Заур Угуев,Валерий Коблов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители