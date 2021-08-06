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Олимпиада-2020

Двух тренеров сборной Белоруссии лишили аккредитации из-за легкоатлетки Тимановской

Москва24иещё 9
3 часа назад

Белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из Олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил Международный олимпийский комитет.

Тренеров Тимановской выслали из Олимпийской деревни
Фото: ReutersReuters

"В интересах благополучия спортсменов НОК Белоруссии, которые все еще находятся в Токио, МОК временно <...> отменил аккредитации двух тренеров – господина Шумака и Моисевича", – говорится в сообщении МОК в Twitter.

Также отмечается, что оба тренера уже покинули Олимпийскую деревню.

Тимановская сделала заявление о своем будущем после скандала

Расследование в отношении Шумака и Моисевича дисциплинарная комиссия МОК начала накануне. В этот же день Тимановская прибыла в Варшаву. Причиной разбирательств и отъезда Тимановской в Польшу стал ее конфликт с руководство белорусской делегации. Бегунья раскритиковала в социальных сетях решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Спортсменку включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом.

После легкоатлетка заявила, что конфликт произошел из-за эмоционального напряжения, вызванного участием в Олимпиаде. По словам девушки, когда она узнала о предстоящем ей третьем виде забега, ее, вероятно, переполнили эмоции.

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