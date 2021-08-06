Тренеров Тимановской выслали из Олимпийской деревни

Белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак лишены аккредитации на Олимпиаде в Токио и высланы из Олимпийской деревни из-за ситуации с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. Об этом в пятницу, 6 августа, сообщил Международный олимпийский комитет.

"В интересах благополучия спортсменов НОК Белоруссии, которые все еще находятся в Токио, МОК временно <...> отменил аккредитации двух тренеров – господина Шумака и Моисевича", – говорится в сообщении МОК в Twitter.

Расследование в отношении Шумака и Моисевича дисциплинарная комиссия МОК начала накануне. В этот же день Тимановская прибыла в Варшаву. Причиной разбирательств и отъезда Тимановской в Польшу стал ее конфликт с руководство белорусской делегации. Бегунья раскритиковала в социальных сетях решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Спортсменку включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом.