Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Гандболистки из России обыграли Черногорию и вышли в полуфинал Олимпиады

Анна Безрукова
2 часа назад

Российская женская сборная по гандболу одержала победу над командой Черногории и оказалась в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

Гандболистки из России обыграли Черногорию и вышли в полуфинал Олимпиады
Фото: ReutersReuters

Встреча 1/4 финала, состоявшаяся сегодня, 4 августа, закончилась со счетом 32:26 (17:15) в пользу россиянок, сообщает РИА Новости.

В составе российской команды самый лучший результат показала Анна Вяхирева (8 голов). Полине Кузнецовой удалось забросить пять мячей, по четыре гола забили Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева.

За выход в финал игр россиянки - действующие олимпийские чемпионки - поборются с победительницами матча между сборными Норвегии и Венгрии. Полуфинал назначен на пятницу.

Ранее стало известно, что российская сборная по волейболу оказалась в полуфинале олимпийского турнира, разгромив канадцев со счетом 3:0, сообщает inc-news.

Новым соперником россиян будут действующие олимпийские чемпионы – сборная Бразилии, которая в четвертьфинале обыграла японцев.

У российской сборной уже была встреча с бразильцами в Токио, где они переиграли их всухую 28 июля. Команды будут играть полуфинальный матч в четверг, 5 августа.

Отмечается, что на групповом этапе россияне проиграли только один раз, уступив французской команде со счетом 1:3.

На Олимпиаде в Токио Россия занимает шестое место в медальном зачете, российские спортсмены завоевали 50 медалей - 12 золотых, 21 серебряную и 17 бронзовых.

Олимпиада-2020,Владлена Бобровникова,Анна Вяхирева,Дарья Дмитриева,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители