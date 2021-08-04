Гандболистки из России обыграли Черногорию и вышли в полуфинал Олимпиады

Российская женская сборная по гандболу одержала победу над командой Черногории и оказалась в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

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Встреча 1/4 финала, состоявшаяся сегодня, 4 августа, закончилась со счетом 32:26 (17:15) в пользу россиянок, сообщает РИА Новости.

В составе российской команды самый лучший результат показала Анна Вяхирева (8 голов). Полине Кузнецовой удалось забросить пять мячей, по четыре гола забили Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева.

За выход в финал игр россиянки - действующие олимпийские чемпионки - поборются с победительницами матча между сборными Норвегии и Венгрии. Полуфинал назначен на пятницу.

Ранее стало известно, что российская сборная по волейболу оказалась в полуфинале олимпийского турнира, разгромив канадцев со счетом 3:0, сообщает inc-news.

Новым соперником россиян будут действующие олимпийские чемпионы – сборная Бразилии, которая в четвертьфинале обыграла японцев.

У российской сборной уже была встреча с бразильцами в Токио, где они переиграли их всухую 28 июля. Команды будут играть полуфинальный матч в четверг, 5 августа.

Отмечается, что на групповом этапе россияне проиграли только один раз, уступив французской команде со счетом 1:3.