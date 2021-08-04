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Олимпиада-2020

Японка выиграла золото в скейтбординге на ОИ. Серебряному призёру 12 лет, бронзовому — 13

Чемпионат.com
1 час назад

19-летняя японская скейтбордистка Сакура Ёсодзуми выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио. Серебряным призёром стала её 12-летняя соотечественница Кокона Хираки. Бронза досталась 13-летней представительнице Великобритании Скай Браун.

Японка выиграла медаль Олимпиады в 12 лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Парк 1. Сакура Ёсодзуми (Япония) — 60,09. 2. Кокона Хираки (Япония) — 59,04. 3. Скай Браун (Великобритания) — 56,47.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Олимпиада-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,
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