Японка выиграла медаль Олимпиады в 12 лет

19-летняя японская скейтбордистка Сакура Ёсодзуми выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио. Серебряным призёром стала её 12-летняя соотечественница Кокона Хираки. Бронза досталась 13-летней представительнице Великобритании Скай Браун.
Скейтбординг. Олимпийские игры. Токио, Япония. Женщины. Парк 1. Сакура Ёсодзуми (Япония) — 60,09. 2. Кокона Хираки (Япония) — 59,04. 3. Скай Браун (Великобритания) — 56,47.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.