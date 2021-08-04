Японка выиграла медаль Олимпиады в 12 лет

19-летняя японская скейтбордистка Сакура Ёсодзуми выиграла золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио. Серебряным призёром стала её 12-летняя соотечественница Кокона Хираки. Бронза досталась 13-летней представительнице Великобритании Скай Браун.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 13 золотых, 21 серебряную и 18 бронзовых наград. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.