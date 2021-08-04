"Очень грустная новость": российская спортсменка снялась с Игр из-за COVID-19

Анна, в любом случае спасибо тебе за олимпийскую лицензию для России! Ты и твой тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали всё, что было в ваших силах. Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать всей федерацией! Восстанавливайся, возвращайся, ждём тебя на татами с яркими, как ты умеешь, поединками и новыми победами!» — отмечается в сообщении организации.