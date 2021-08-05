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Олимпиада-2020

На Олимпиаде установлен суточный рекорд по заболевшим COVID

Ura.Ruиещё 1
14 минут назад

Суточный рекорд заражения коронавирусом поставлен на Олимпиаде в Токио. На 5 августа инфекция выявлена у 31 человека, связанного с организацией и проведением Игр.

На Олимпиаде установлен суточный рекорд по заболевшим COVID
Фото: ReutersReuters

Коронавирус выявлен у 31 человека, задействованного в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Одна из заразившихся — спортсменка из Греции», — сообщает ТАСС со ссылкой на отчет оргкомитета «Токио-2020».

Заболевшая спортсменка выступает в синхронном плавании. Она стала шестой из синхронисток, чей тест на COVID дал положительный результат. Всего среди лиц, задействованных в проведении Игр, выявлено 353 зараженных коронавирусом. Ранее стало известно, что российская каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде в Токио. Ее тест на COVID также показал положительный результат.

В Токио до 31 августа действует режим чрезвычайной ситуации. Он, в частности, предполагает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. На Олимпиаду, которая проходит с 23 июля по 8 августа, не допустили зрителей.

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Олимпиада-2020,Российские спортсменки,Анна Чернышева,Google,ИТАР-ТАСС,
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