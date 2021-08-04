Российская каратистка пропустит Олимпиаду в Токио из-за COVID-19

Каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, так как получила положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Федерации карате России, размещенном в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

«Очень грустная новость пришла из Японии - наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Ее обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», - говорится в сообщении.

В Федерации карате поблагодарили спортсменку и ее тренера за олимпийскую лицензию для России и призвали восстановиться и вернуться на татами.

Чернышева является действующей чемпионкой Европы в весовой категории до 55 кг.