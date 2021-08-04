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Олимпиада-2020

Российская каратистка пропустит Олимпиаду в Токио из-за COVID-19

Алиса Селезнёва
56 минут назад

Каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, так как получила положительный тест на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Федерации карате России, размещенном в Instagram.

Российская каратистка пропустит Олимпиаду в Токио из-за COVID-19
Фото: InstagramInstagram

«Очень грустная новость пришла из Японии - наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде. Ее обязательный для всех участников Игр тест на коронавирус оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», - говорится в сообщении.

В Федерации карате поблагодарили спортсменку и ее тренера за олимпийскую лицензию для России и призвали восстановиться и вернуться на татами.

Чернышева является действующей чемпионкой Европы в весовой категории до 55 кг.

Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио перенесли на год проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Олимпийские игры открылись 23 июля и продолжатся до 8 августа. Еще до открытия Игр стало известно о вспышках коронавируса в некоторых командах. В частности, в сборной Чехии по пляжному волейболу и сборной Нидерландов по тхэквондо.

Олимпиада-2020,Анна Чернышева,
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