Велогонщица Шмелева не вышла в финал Олимпиады в кейрине

Российская велогонщица Дарья Шмелева не смогла выйти в финал олимпийского турнира по велоспорту на треке в дисциплине "кейрин".

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Она заняла четвертое место в полуфинальном заезде. В финал вышли три лучшие спортсменки. Шмелева примет участие в заезде за 7-12 места, который пройдет позднее в четверг.

Ранее россиянка Анастасия Войнова не смогла пробиться в четвертьфинал в кейрине, заняв третье место в предварительном заезде.

Шмелевой 26 лет, она является серебряным призером Олимпиады (2016), четырехкратной чемпионкой мира, а также 11-кратной чемпионкой Европы.