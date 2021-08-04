Крупная неприятность: в сборной России обнаружили коронавирус

Очаровательная российская каратистка могла войти в историю. Но мечту Чернышёвой разрушили положительные тесты.

Фото: RUSWKF.RU RUSWKF.RU

В сборной России на Олимпиаде произошла крупная неприятность. Спортсменка, имевшая все шансы на олимпийскую медаль, отстранена от главных соревнований в жизни из-за положительного теста на коронавирус.

Видео дня

Как же жаль нашу потрясающую каратистку!

Россиянку сняли с соревнований из-за коронавируса

Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, предпринятые организаторами Игр-2020, в так называемом олимпийском периметре каждый день выявляют новые случаи заражения коронавирусом. Цифры минимальные и в десятки раз ниже, чем за пределами специальной зоны, вот только заразившихся спортсменов такая статистика вряд ли утешит.

К сожалению, несчастье заболеть коронавирусом на Олимпиаде не обошло стороной и сборную России. Положительный тест сдала Анна Чернышёва, единственная российская участница соревнований по карате.

«Очень грустная новость пришла из Японии: наша каратистка Анна Чернышёва не сможет выступить на Олимпиаде! Её обязательный для всех участников Игр тест на Сovid-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», — говорится в сообщении Федерации карате России.

Чернышёва предпочла карате гимнастике

Сложно представить, что сейчас творится внутри у 19-летней спортсменки, которая уже завтра могла подняться на олимпийский пьедестал. Анне предстояло соревноваться в дисциплине кумите в весе до 55 кг, и, по оценкам экспертов, она входила в число фаворитов. Ещё обиднее ситуация становится из-за того, что через три года в Париже карате на Олимпиаде не будет. Этот популярный во всём мире вид единоборств впервые вошёл в олимпийскую программу в Токио, и когда вернётся на Игры – неизвестно.

Впрочем, нет сомнений, что Анна обязательно найдёт в себе силы пережить эту олимпийскую драму и двигаться к новым целям. Сдаваться – это точно не про неё. Девочка с раннего детства занималась художественной гимнастикой, а в единоборствах оказалась по велению случая. В восемь лет Чернышёва случайно нашла листовку школы карате «Рекорд» и попросила маму её туда отвести. Какое-то время девочка совмещала карате и гимнастику, но вскоре сделала окончательный выбор в пользу единоборств.

Прекрасные гимнастические навыки только помогали Чернышёвой реализовать себя на татами. Уже в 10 лет ей не было равных в России по своему возрасту, в 2018-м об очаровательной российской каратистке узнали и во всём мире. Анна уверенно разобралась с соперницами на юношеской Олимпиаде и уступила только в финале представительнице Японии. Взрослая карьера Чернышёвой началась только год назад, и вновь успех! На чемпионате Европы — 2021 Анна принесла России единственное золото, а затем завоевала право выступить на Олимпиаде в Токио на отборочном турнире в Париже.

Судьба проверяет Чернышёву на прочность

Удивительно целеустремлённая российская спортсменка и не думала довольствоваться малым. В Токио она ехала ни много ни мало за победой. И как же обидно, что конец её мечте об олимпийском золоте положила не соперница в честной борьбе, а коварная болезнь. Бедной Анне просто запретили драться.