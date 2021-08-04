Клишина опубликовала прощальный пост об Олимпиаде

«Олимпийские игры, которые мы все так долго ждали, состоялись. Спасибо Японии, что, несмотря на все проблемы, они справились и сделали настоящий праздник. Благодаря большим усилиям людей спорт в очередной раз сыграл важную роль в преодолении глобальной проблемы, и это главное достижение всего спортивног