Отец Тимановской опроверг информацию об угрозах властей Белорусии его дочери

Отец белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, ставшей участницей скандальной истории на Олимпиаде-2020 в Токио, опроверг, что власти Беларуси угрожали его дочери. Об этом сообщается на сайте белорусской радиостанции «Еврорадио».

Фото: : INSTAGRAM.COM/KRISTI_TIMANOVSKAYA : INSTAGRAM.COM/KRISTI_TIMANOVSKAYA

Также отец спортсменки рассказал, какой она была в детстве.

«Дочке надо было мальчиком родиться. Она ни в садике, ни в школе себя в обиду не давала, не любила в стороне быть. Если кого-то обидят, могла заступиться. Она боевая девочка.

Лучше бы эта Олимпиада прошла спокойно и Кристина просто вернулась домой. Но что случилось — то случилось. От дочки я не отказываюсь и отказываться не буду, что есть — то есть. Она уже взрослый ребёнок», — сказал он.