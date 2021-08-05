Борец Артур Найфонов завоевал бронзу Олимпиады

Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр — 2020 в Токио (Япония) в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В бронзовом финале он одержал победу в схватке с Джавраилом Шапиевым из Узбекистана (2:0).

Фото: Alexander Oreshnikov/ РИА Новости Alexander Oreshnikov/ РИА Новости

На старте турнира россиянин прошёл представителя Словакии Бориса Макоева — 6:0, а в четвертьфинале — турка Османа Гочена со счётом 12:1, а в полуфинале проиграл схватку с Хассаном Язданичарати из Ирана (1:7).