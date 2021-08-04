Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Борец Сурков проиграл в схватке за бронзу на ОИ в Токио

RT на русском
2 часа назад

Россиянин Артём Сурков потерпел поражение от египтянина Мохамеда Ибрагима Эль-Сайеда в схватке за бронзу олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Борец Сурков проиграл в схватке за бронзу на ОИ в Токио
Фото: ReutersReuters

Поединок завершился со счётом 1:1. Победа была присуждена египтянину по последнему результативному действию.

В другом поединке за третье место немец Франк Штеблер победил грузина Рамаза Зоидзе со счётом 5:4.

В схватке за золото победу одержал иранец Мохаммад Реза Гераи, со счётом 9:1 взявший верх над украинцем Парвизом Пашой оглы Насибовым.

27-летний Сурков является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В его активе также две бронзы и серебро мировых первенств и бронза континентальных.

Олимпиада-2020,Франк Штеблер,Артем Сурков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители