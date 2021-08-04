Заболевшая COVID каратистка Чернышева была вакцинирована

"Вся подготовка спортсменки к этим Играм велась с абсолютным соблюдением всех противоэпидемических мер. Были предприняты беспрецедентные меры для ее безопасности: 29 апреля Чернышева закончила курс вакцинирования от ковида, 12 июня, сразу после квалификационного турнира в Париже, где Аня завоевала лицензию на Олимпиаду, она заехала на спортивную базу Минспорта в Подмосковье и находилась там на изоляции до середины июля. А 14-го числа она перелетела на Сахалин, где были запланированы трехнедельные тренировочные мероприятия перед Токио", - сказал Цой.