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Олимпиада-2020

Каратистка Чернышева завершила курс вакцинации от коронавируса 29 апреля

ТАСС
2 часа назад

Российская каратистка Анна Чернышева, которая из-за коронавируса пропустит Олимпийские игры в Токио, завершила курс вакцинации в конце апреля. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации карате России Сергей Цой.

Заболевшая COVID каратистка Чернышева была вакцинирована
Фото: InstagramInstagram

Ранее тест Чернышевой на коронавирус показал положительный результат, спортсменка была снята с выступления на Олимпийских играх в Токио. Она должна была стать единственной представительницей России на Играх в карате.

"Вся подготовка спортсменки к этим Играм велась с абсолютным соблюдением всех противоэпидемических мер. Были предприняты беспрецедентные меры для ее безопасности: 29 апреля Чернышева закончила курс вакцинирования от ковида, 12 июня, сразу после квалификационного турнира в Париже, где Аня завоевала лицензию на Олимпиаду, она заехала на спортивную базу Минспорта в Подмосковье и находилась там на изоляции до середины июля. А 14-го числа она перелетела на Сахалин, где были запланированы трехнедельные тренировочные мероприятия перед Токио", - сказал Цой.

В сборной России Олимпиады-2020 обнаружили коронавирус

Олимпийский комитет России в среду сообщил, что Чернышева будет в течение 10 дней находиться в специальном отеле под наблюдением врачей.

Чернышевой 19 лет, она является действующей чемпионкой Европы в весовой категории до 55 кг. Олимпиада в Токио является первой, в программу которой вошли соревнования по карате.

Олимпиада-2020,Анна Чернышева,СБОРНАЯ РОССИИ,Минспорта,
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