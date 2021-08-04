Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020

Россиянке Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат».

В технической программе россиянки набрали 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла. Общая сумма составила 195,9079 балла, позволив синхронисткам подняться на верхнюю ступеньку пьедестала.

Серебряные медали завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с результатом 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, набрав 189,4620 балла.

2 августа перед началом выступления российского дуэта синхронисток в предварительной произвольной программе на Олимпийских играх в Токио отключилась музыка. Из-за неполадок с музыкой спортсменки вынуждены были начать свой номер заново.