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Олимпиада-2020

Российские синхронистки завоевали золото Олимпиады-2020

Алиса Селезнёва
1 час назад

Россиянке Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золотую медаль в синхронном плавании в дуэтах на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат».

В технической программе россиянки набрали 97,1079 балла, в произвольной — 98,8000 балла. Общая сумма составила 195,9079 балла, позволив синхронисткам подняться на верхнюю ступеньку пьедестала.

Серебряные медали завоевали китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь с результатом 192,4499 балла. Замкнули тройку сильнейших украинки Марта Федина и Анастасия Савчук, набрав 189,4620 балла.

2 августа перед началом выступления российского дуэта синхронисток в предварительной произвольной программе на Олимпийских играх в Токио отключилась музыка. Из-за неполадок с музыкой спортсменки вынуждены были начать свой номер заново.

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Как выяснилось позднее, российским спортсменкам поставили чужой трек, из-за чего затем музыку выключили вовсе. Тем не менее, Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина показали лучший результат в квалификации, опередив китаянок и украинок.

Олимпиада-2020,Видео,Хуан Сюэчэнь,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,
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