"Стыдно за свою страну": Участница ОИ с Украины по примеру Тимановской раскритиковала власти

Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова раскритиковала условия, в которых она готовилась к соревнованиям: она заявила, что подход к спорту на Украине «пальцем в небо», а в других странах – научный.

Рыжикова стала пятой в забеге на 400 метров с барьерами на Олимпийских Играх в Токио, она во второй раз в карьере выбежала дистанцию за 54 секунды. После забега спортсменка обратила внимание на выступления других участниц ОИ. Рыжикова подчеркнула, что есть существенная разница в подготовке к соревнованиям высокого уровня на Украине и в других странах. По словам бегуньи, ей стыдно за то, что ее конкурентки по дистанции имеют серьезные возможности для подготовки. В то время как ей приходится почти самостоятельно готовиться к соревнованиям, приводит ее слова РИА «Новости».

«Не очень хотелось бы это говорить, но стыдно за свою страну. Когда мы выезжаем на старты, за мной стоит тренер, массажист, моя семья в качестве поддержки. А на них работает целая команда. Получается, что я одна в поле воин против целой армии. Фемке (спортсменка из Нидерландов Фемке Бол, которая взяла «бронзу») – очень сильная, и как человек она хорошая, и как спортсменка. Молодая и красивая, высокая и тренируется – не скажу, что она лежит и ничего не делает», – рассказала она в комментарии порталу «Суспільне. Новини».

Рыжикова также обратила внимание на влияние науки на спорт в других странах.

«Я сама себе ищу средства восстановления, делаю все с тренерами, массажистами, с теми людьми, которых сама нашла и они мне помогают. А они по этому поводу даже не задумываются, за них все это делает научный подход. Здесь все пальцем в небо, а там наука есть – это немного может объяснить сегодняшнее место. Никого не обвиняю, это правда жизни такова», – добавила она.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, вступившая в конфликт с руководством делегации Белоруссии на Олимпиаде в Токио и получившая визу для выезда в Польшу, объяснила свои действия эмоциональным напряжением, связанным с выступлением на играх. Об этом она заявила в интервью белорусскому государственному телевидению, которое было обнародовано во вторник.

"Первая Олимпиада, я готовилась к конкретным дистанциям и, когда узнала, что по каким-то там стечениям обстоятельств я могу принять участие в эстафете 4*400, я, наверное, была немного шокирована, перенервничала, и у меня взяли верх мои эмоции", - пояснила спортсменка. "Порой, вы знаете, мне говорят, что мы порой делаем, а потом думаем, и можем сожалеть о своих поступках, о своих эмоциях. И я думаю, что первая Олимпиада - это уже для меня какие-то эмоции. Я вышла, уже пробежала 100 м, где-то не получилось - опять эмоции", - описала свои переживания белорусская атлетка.



"Я начала размышлять, что мне нужно исправить, думать о том, что мне предстоит еще один старт, и нужно собраться и показать там себя и свои секунды. Тут я узнаю еще о третьем виде [забега], и тут вот меня, наверное, переполнили эмоции", - рассказала Кристина Тимановская.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии объявил 1 августа, что тренерский штаб команды по легкой атлетике принял решение отправить Тимановскую домой в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Первоначально планировалось, что легкоатлетка выступит в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 м. В связи с отсутствием необходимого количества допинг-проб от участия в эстафете 4*400 м были отстранены две белорусские бегуньи. Тренерский штаб решил задействовать в эстафете Тимановскую, которая в соцсетях подвергла критике такое решение.

Представители оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности сообщили, что Тимановскую насильно вывозят из Токио в связи с ее критикой действий тренерского штаба белорусских легкоатлетов. Тимановская заявила "Еврорадио" о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам спортсменки, на нее было оказано давление, ее пытаются вывезти из Японии без ее согласия.

Заместитель главы МИД Польши Марчин Пшидач в понедельник сообщил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. Ожидается, что белорусская легкоатлетка вылетит в Варшаву 4 августа. НОК Белоруссии отслеживает ситуацию вокруг легкоатлетки Тимановской и сотрудничает в этом вопросе с оргкомитетом Олимпиады и Международным олимпийским комитетом.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», – приводит слова Адамса ТАСС.

Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Однако незадолго до посадки на рейс до Варшавы Тимановская в аэропорту Токио пересела на рейс до Вены.

В МИД Австрии подтвердили, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела в Вену.

Ранее НОК Беларуси объявил, что Тимановская прекратит выступление на Олимпиаде в связи с «эмоционально-психологическим состоянием». Позже спортсменка сообщила, что столкнулась с угрозами и ее против воли пытаются вывезти из Токио.

«Австрийский МИД может подтвердить, что упомянутая белорусская спортсменка находится на пути в Вену. Как только появятся новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», – заявили в ведомстве.

Авиакомпания Austrian Airlines отказалась комментировать информацию о перелете Тимановской по причинам, связанным с законом о защите персональных данных.

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской рассказал о ее отношении к оппозиции, передает Sky News.

Арсений Зданевич заявил, что они с супругой преданы спорту и никогда не интересовались оппозиционным движением.

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«У нас никогда не было никаких связей, мы никогда не поддерживали оппозицию», — сказал он.

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, отказалась возвращаться в Белоруссию. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Спортсменка, которая сейчас находится в Германии, заявила, что приняла данное решение после долгих размышлений. По словам Максимовой, если она сейчас вернется в Белоруссию, то может потерять не только свободу, но и «лишиться жизни». При этом легкоатлетка отметила, на территории Германии она может дышать полной грудью и быть одной из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких.