Сборная России улучшила позиции в медальном зачете Игр

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.
Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг и принес сборной России 16-ю золотую медаль.
Первое место в зачете занимает команда Китая (34 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (27-34-26), третьими - японцы (21-10-14), четвертыми - австралийцы (17-4-18), пятыми - россияне (16-21-19), шестыми - британцы (16-18-16).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.