Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Сборная России вернулась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр

ТАССиещё 5
1 час назад

Сборная России поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Сборная России улучшила позиции в медальном зачете Игр
Фото: ТАССТАСС

Российский борец вольного стиля Заур Угуев стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 57 кг и принес сборной России 16-ю золотую медаль.

Первое место в зачете занимает команда Китая (34 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (27-34-26), третьими - японцы (21-10-14), четвертыми - австралийцы (17-4-18), пятыми - россияне (16-21-19), шестыми - британцы (16-18-16).

"Кровь на руке": скандал с российским борцом в Токио

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Олимпиада-2020,Заур Угуев,СБОРНАЯ РОССИИ,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители