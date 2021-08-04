Первое золото украинской команде на Олимпиаде в Токио принес Жан Беленюк, чернокожий депутат Верховной рады от партии «Слуга народа». Политик одержал победу в турнире по греко-римской борьбе в категории до 87 кг, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

Жан Беленюк родился 24 января 1991 года в Киеве. Его мать украинка, а отец родом из Руанды и учился в Киеве в авиационном институте. Позднее он вернулся на родину, где погиб в ходе военного переворота, попав в ДТП.

Дорогу к победе чернокожий украинец начал с победы над сербом Зурабом Датунашвили (3:1), после он одержал верх над алжирцем Баширом Сид Асарой (1:1). В полуфинале Беленюк поборол Иван Хуклека из Хорватии (7:1), а в финале сошелся с Виктором Леринцом, которого одолел со счетом 5:1.

Сейчас с одним золотом сборная Украины занимает 37 место в общем медальном зачете. Кроме него украинские спортсмены завоевали две серебряных медали и восемь бронзовых.

Лидерство в турнирной таблице удерживает Китай (32-22-16), второе место занимает США (25-30-22), а третье – Япония (20-7-12). Россия, после победы синхронисток Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в парной программе, занимает пятое место с 15 золотыми медалями, 21 серебряной и 18 бронзовыми.