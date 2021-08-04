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Олимпиада-2020

Диктор перепутал российских и украинских синхронисток на награждении в Токио

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Россиянки набрали 195,9079 балла. Китайские синхронистки показали результат 192,4499 балла. Бронзовых наград удостоились украинки — 189,4620 балла. Во время церемонии награждения диктор перепутал российских и украинских синхронисток, по ошибке объявив, что Россия завоевала бронзу. Потом исправились и сказали: «Украина».

Диктор перепутал российских и украинских синхронисток в Токио
Фото: ReutersReuters

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее стало известно, что Россия поднялась на пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио.

Олимпиада-2020,Светлана Колесниченко,Светлана Ромашина,Петр Чайковский,
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